В Новосибирске иномарка врезалась в ограждение и перевернулась. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 21 сентября, серьезное ДТП произошло в центре Новосибирска. Там, на Вокзальной магистрали, перевернулся седан KIA Rio. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— Предположительно, водитель не увидел ограждение, напоминающее о ремонтных работах на данном участке, сбил его и перевернулся, заехав в глубокую яму, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, на месте аварии работали «скорая» и полиция.

Информация о причинах случившегося, а также о состоянии водителя уточняется.

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