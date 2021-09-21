Новосибирский адвокат обманул клиентку на 400 тысяч рублей

Деньги должны были спасти избежать наказания за мошенничество Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске экс-адвоката обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Известно, он обманул свою клиентку более чем на 400 000 рублей. Мужчина обещал избавить ее сына от уголовного преследования. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— С августа 2018 года по сентябрь 2019 года злоумышленник, пользуясь доверием своей клиентки, получил от нее более 400 000 рублей под предлогом передачи их бывшим высокопоставленным лицам, чтобы те прекратили уголовное дело в отношении ее сына, обвиняемого в мошенничестве — уточнили в ведомстве.

Деньги никому переданы не были, юрист оставил их себе для личного пользования. Возбуждено уголовное дело. Следком ищет и других жертв мошенника и просит их обратиться по телефону телефону: 8-953-788-25-46.

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