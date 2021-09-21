В Новосибирске кроссовер влетел в столб. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 21 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска кроссовер врезался столб. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.

— «Субару Форестер» влетел в световую опору на перекрестке Жуковского с Плановой. Водитель не справился с управлением, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, машина получила серьезные повреждения — у нее сильно смята боковая часть.

Информация о состоянии водителя кроссовера уточняется. Очевидцы предположили, что он нарушил скоростной режим.

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