В Новосибирске завершились поиски мужчины со шрамом на переносице

Мужчину искали два дня. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» НСО

В Новосибирске волонтеры сообщили о прекращении поисков 55-летнего Игоря Михальцова. Мужчина пропал 18 сентября: его искали полиция и представители ПСО. В понедельник, 20 сентября, стало известно, что пропавший нашелся.

— Мужчина был найден в медицинском учреждении, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

О том, как мужчина оказался в больнице, неизвестно. Напомним, в день исчезновения сибиряк был у знакомых в гостях, а после чего перестал отвечать на звонки и пропал.

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