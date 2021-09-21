Пробки в Новосибирске на утро 21 сентября 2021 года: затор на Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 сентября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 сентября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского и Ватутина. Не проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по проезду Энергетиков также затруднено. Пробки сковали также улицы Станционную и Троллейную.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кирова, Добролюбова и Восход. Кроме того, затор образовался на улице Фрунзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 21 сентября, составил 6 баллов.

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