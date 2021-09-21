«Здесь темно и холодно»: под Новосибирском волонтеры ищут 59-летнего мужчину, заблудившегося в лесу

Он исчез 20 сентября. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры объявили поиски Гераськова Константина Валентиновича. Он пропал в понедельник, 20 сентября. Информация об этом появилась в группе «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Мужчина с другом был в СНТ Изыскатель в Новосибирском районе. Друг уснул, а когда проснулся, не обнаружил товарища. Решил, что тот ушел на электричку, чтобы поехать в город. Стал ему звонить, а тот ему по телефону сказал: «Я, кажется, заблудился, что-то здесь темно и холодно!». С пропавшим пытались работать наши координаторы, но его телефон был уже не в сети. По камерам видно, что человек ушел в сторону леса. Ночью там работали наши экипажи. Сейчас снова будем собирать людей на выезд, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложение. Волосы у него темные с проседью, а глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, серые кроссовки и черную кепку с ушами. С собой у мужчины была черная сумка.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении мужчины, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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