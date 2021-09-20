В Новосибирске «Тойота» налетела на дорожный разделитель на Бугринском мосту

Toyota Avensis налетела на дорожный разделитель. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером в понедельник, 20 сентября, на Бургринском мосту произошло ДТП. Там Toyota Avensis налетела на дорожный разделитель. Последствия произошедшего засняли на видео другие автомобилисты, потом ролик опубликовали в соцсетях.

— В ДТП никто не пострадал. Водитель поврежденного автомобиля отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, — пояснил старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На кадрах ролика видно, что машина получила ощутимые повреждения: у авто буквально отпал задний бампер.

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