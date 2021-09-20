Насекомое было в салате. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на мертвое насекомое в салате. Об этом она написала на сайте «Flamp».

— Вы издеваетесь? За деньги, которые я отдаю за продукт, я ожидаю получить как минимум продукт без мертвого крылатого существа внутри. Это была часть моего ужина, — возмущается женщина.

Как утверждает сибирячка, за салат она отдала 130 рублей.

Администрация магазина ответила на претензию жительницы Новосибирска.

— Приносим извинения за доставленные вам неудобства. Данная продукция поставляется местным производителем. Вся партия снята с реализации, отправлена на экспертизу, — ответили они.

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