Сибирячка спасла белого кота с редкой болезнью, брошенного на улице

Кот стал звездой благотворительной фотосессии на льду. Фото: предоставлены благотворительным фондом "Варежка"

Сибирячка Мария спасла кота Кришну по пути с работы. Девушка рассказала КП-Новосибирск, что первая встреча с животным была почти мистической.

— Поздно вечером я шла домой и увидела шикарного белого кошака, который бежал вперед, не обращая ни на что внимания. В темноте он был как привидение, я погналась за ним, а потом он меня увидел, подошел и поластился. Он оказался кастрированным, но старые хозяева его не нашлись, — рассказала Мария.

Анализы показали, что у кота рак крови — лейкоз. Зоозащитница решила его пристроить через фонд «Варежка». Они организовали благотворительную фотосессию с хоккеистами, и кот Кришна стал ее звездой.

— Многие люди боятся брать котов с лейкозом, но все не так страшно. Все, что требуется — раз в полгода сдавать анализы крови и ставить прививки, чтобы животное не простудилось. Кот очень ласковый, не обращает внимания на других животных, - отметила Мария.

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