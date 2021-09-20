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Происшествия20 сентября 2021 17:59

В Новосибирской области мужчины распилили металлический комбайн и сдали его

Деньги им удалось получить, но один из них отправился под суд
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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За металл сибирякам заплатили около 18 тысяч рублей.

За металл сибирякам заплатили около 18 тысяч рублей.

Фото: Александр КОЦ

В Новосибирской области двое мужчин распилили металлический комбайн и сдали его в пункт приема. Инцидент произошел в Колыванском районе.

— Корпус от комбайна лежал недалеко от местного дома культуры. Сибиряки взяв с собой болгарку, распилили его и отнесли в пункт приема металлолома. Его вес составил 926 килограмм и им удалось за него выручить больше 18 тысяч рублей, — говорится на сайте Колыванского районного суда. «Напарников» поймали и на одного из них завели уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

— Уголовное дело в отношении одного человека завершено из-за примирения с хозяином металла, — уточнили в суде.

Второго мужчину Колыванский районный суд приговорил к 180 часам исправительных работ.

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