В Новосибирской области грузовик сгорел прямо на дороге

В Новосибирской области прямо на дороге сгорел грузовик. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области прямо на дороге сгорел грузовик. Произошедшее засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— В селе Прокудском в Коченевском районе вспыхнул эвакуатор на базе ГАЗели. Огонь полностью уничтожил кабину автомобиля, несмотря на дождь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео. — Информации о пострадавших не поступало.

На кадрах ролика видно, что пламя действительно очень серьезно повредило машину: полностью выгорели капот, водительская кабина и кузов.

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