Губернатор Андрей Травников потребовал ускорить подключение социальных объектов к теплу

К 20 сентября отопительный сезон начат уже в 28 районах и 5 городских округах области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Андрей Травников, в ходе оперативного совещания в Правительстве региона 20 сентября, обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость скорейшего подключения отопления в детских садах и школах.

— Коллеги, обращу внимание на информацию о том, что не все муниципалитеты приступили к подключению даже социальных объектов к теплу. Я внимательно слежу за выполнением поручения, даю вам обратную связь — если в Новосибирске, ряде других крупных муниципалитетов, социальные объекты своевременно подключены, то в некоторых населенных пунктах, городах, при посещении детских поликлиник, педиатры прямо говорят — растет детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детсадах и школах. Еще раз говорю — это очень важно, если у вас есть какие-то сложности с подключением — выходите напрямую на Сергея Николаевича Семку, он будет оказывать максимальное содействие. Тепло нужно подавать, — подчеркнул глава региона.

К 20 сентября отопительный сезон начат уже в 28 районах и 5 городских округах области. К 17 сентября было подключено 44% объектов социальной сферы и 20% жилого фонда. А с 22 сентября отопительный сезон должен быть начат еще в 2 районах области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.