Погода в Новосибирске на 21 сентября 2021 года: пойдет мокрый снег

В регионе резко похолодает.
Фото: Алексей ФОКИН
Погода в Новосибирске на 21 сентября 2021 года: в городе станет значительно холоднее. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Днем в Новосибирске потеплеет +5…+7 градусов, ночью — похолодание до +1...+3. Будет облачно, небольшой дождь, подует северо-западный ветер со скоростью до 14 метров. В Новосибирской области температура понизится до +4, ночью будет до -1 градуса, кроме того, пойдет небольшой дождь с мокрым снегом, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду и дождь в течение остального дня. Днем будет всего около +5…+6 градусов.
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