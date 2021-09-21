Погода в Новосибирске на 21 сентября 2021 года: пойдет мокрый снег

В регионе резко похолодает. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске на 21 сентября 2021 года: в городе станет значительно холоднее. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +5…+7 градусов, ночью — похолодание до +1...+3. Будет облачно, небольшой дождь, подует северо-западный ветер со скоростью до 14 метров. В Новосибирской области температура понизится до +4, ночью будет до -1 градуса, кроме того, пойдет небольшой дождь с мокрым снегом, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду и дождь в течение остального дня. Днем будет всего около +5…+6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.