В Новосибирске в список избирателей попал умерший человек

Ошибка обнаружилась во время голосования. Фото: Виктория МИНАЕВА

Неприятная история произошла на участке в Октябрьском районе: об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал радиослушатель Дмитрий – он был членом избирательной комиссии.

- Во время голосования выяснилось, что в список избирателей попал мужчина, который умер шесть лет назад. Обнаружила это его жена, которая пришла голосовать на наш участок. Была, конечно, неприятная ситуация, когда сотрудник избирательной комиссии озвучил его имя. Каково ей было? – поделился в эфире радио «Комсомольская правда»Дмитрий.

Возмутило сибиряка и еще одно обстоятельство:

- Получается, все эти шесть лет никто его имя из списков не убирал, - недоумевает сибиряк.

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