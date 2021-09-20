В избиркоме рассказали, какие нарушения зафиксировали на выборах в Госдуму 2021

Голосование длилось три дня: с 17 по 19 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказали, какие нарушения были зафиксированы на прошедших выборах в Госудуму 2021. Напомним, голосование длилось три дня: с 17 по 19 сентября.

— За все 3 дня в избирательную комиссию поступило 92 обращения. Но среди них были не только жалобы, но и вопросы. То есть, 41 одно обращение — это были вопросы от людей о том, как голосовать, где, какие надо брать документы. Еще 37 обращений — сообщения о нарушениях, которые не подтвердились. Подтверждены были, в итоге, 10 обращений, касающиеся предвыборной агитации в неустановленные сроки, — пояснила председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо на конференции 20 сентября. — Подобная агитация проходила в сети, через СМС и телефонные звонки.

Еще два обращения, по словам Ольги Благо, были связны с тем, что избиратель обнаружил в своей квартире зарегистрированных неизвестных ему людей. А некоторые люди наоборот, не находили себя в списках избирателей.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, избирательная комиссия огласила итоги прошедших выборов: по федеральным спискам политических партий «Единая Россия» набирает 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов. В регионе работало почти две тысячи избирательных участков: итоговая явка избирателей составила 37,74%.

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