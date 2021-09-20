«Она пнула его в живот!»: в Новосибирске женщина избивала маленького сына на глазах у прохожих

По словам Анастасии, женщина пнула своего сына прямо в живот.

Сибирячка Анастасия стала свидетельницей жуткой сцены, разыгравшейся недалеко от продуктового магазина в Первомайском районе. Она увидела, как женщина прямо посреди улицы громко кричит на своего маленького сына, а потом пинает его в живот. Анастасия попыталась вступиться за малыша, но в итоге сама оказалась пострадавшей.

— Произошло все этого сегодня, примерно в два часа дня. Я шла в магазин за продуктами и на улице увидела вот такую вот сцену. Женщина просто орала на своего сына, которому на вид года три-четыре, а потом пнула его в живот так, что упал, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия. — Я не смогла на это смотреть, подбежала к ней, но она и на меня набросилась, даже вырвала мне клок волос.

Сибирячка обратилась после случившегося в полицию и написала заявление. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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