Хозяина собаки, покусавшей 5-летнего мальчика, осудили на год

В Бердске вынесли приговор 60-летнему сибиряку, чья собака покусала ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске вынесли приговор 60-летнему сибиряку, чья собака покусала маленького ребенка. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда по неосторожности по статье 118 УК РФ. Напомним, ЧП случилось еще в апреле 2021 года: крупный пес, которого мужчина оставил гулять во дворе без присмотра, набросился на 5-летнего мальчика и укусил его за лицо. Ребенка доставили в больницу с множественными укушенными ранами.

— Суд назначил наказание обвиняемому в виде 1 года ограничения свободы. Теперь без согласия надзорного органа он не сможет менять место жительства или пребывания, покидать Бердск, а также будет должен являться на регистрацию 1 раз в месяц, — сообщили в областном Следственном комитете.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны: с мужчины взыскано 250 тысяч рублей.

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