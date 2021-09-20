В Новосибирской области избиратели, лечащиеся от ковида, тоже могли проголосовать

избиратели, которые лечились от коронваируса, тоже имели возможность голосовать.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области, избиратели, которые лечились от коронваируса, тоже имели возможность голосовать. Так, жителю Куйбышевского района урну для голосования доставили прямо в палату.
— Человек находился на лечении в ковидном отделении куйбышевской ЦРБ и очень настойчиво требовал, чтобы члены избирательной комиссии дали ему возможность проголосовать. Мы пытались объяснить ему, что риски для участковой комиссии очень высоки, но так как он настаивал, то мы совместно с минздравом, с администрацией этой больницы, организовали условия для того, чтобы он смог проголосовать в отдельном выделенном помещении в больницы, — пояснила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на пресс-конференции 20 сентября.
Как отметила Ольга Благо, участок для голосования был организован также в ковид-госпитале в больнице №11 в Новосибирске. Всего в регионе работало почти две тысячи избирательных участков (14 из них были оборудованы в местах временного пребывания избирателей: 13 — в учреждениях здравоохранения и 1 — в СИЗО №1). Предварительно, итоговая явка избирателей в Новосибирской области составила 37,74%
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