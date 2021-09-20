Сибиряка, жестоко убившего бывшую жену с ребенком, арестовали

В Новосибирской области арестовали мужчину, напавшего с ножом на свою бывшую жену с ее 8-летней дочкой. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области арестовали мужчину, напавшего с ножом на свою бывшую жену с ее 8-летней дочкой. Напомним, произошла трагедия еще в пятницу, 17 сентября: 57-летний сибиряк решил расправиться с экс-возлюбленной из-за ревности. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

— На допросе мужчина полностью признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в областном Следственном комитете.

Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о случившейся трагедии. Как пояснили журналистам знакомые погибшей сибирячки, бывший возлюбленный женщину не щадил и частенько поднимал на нее руку. Но напасть на нее решил уже после того, как сибирячка ушла от него после очередной ссоры.

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