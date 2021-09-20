В Новосибирск придет похолодание до -3 градусов

В Новосибирскую область придет похолодание до -3 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область придет похолодание до -3 градусов. Синоптики обещают заморозки уже на следующей неделе.

— На неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирской области будет пасмурно и дождливо, температура воздуха будет достигать в среднем +5…+7 градусов. В начале следующей недели в регион придет похолодание, температура воздуха ночью будет опускаться до нуля, во вторник, 28 сентября, возможен небольшой снег с дождем. В среду, 29 сентября, ночью температура воздуха опуститься до -3 градусов, — сообщает сервис Gismeteo.ru

Схожий прогноз дает сервис Яндекс.Погода. Местные синоптики обещают сибирякам на дожди на протяжении практически всей следующей недели.

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