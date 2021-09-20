Полицейские нашли новосибирца, стрелявшего в коров на Алтае. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

Полицейские установили личность мужчины, стрелявшего по коровам на Алтае. В конце августа 2021 происходящее попало на видео, которое появилось в соцсетях. Комментаторы осудили сибиряка за такое поведение и требовали призвать его к ответственности. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай в понедельник, 20 сентября.

— По факту размещенного видеоролика в полиции провели проверку. Правоохранители установили личность героя нашумевшей публикации. Им оказался 28-летний новосибирец. Он уже ранее был судим. Сибиряк признался, в конце августа он приехал на отдых в Чемальский район. Рядом с селом Аюла он вместе с другом остановился на дороге, так как на проезжей части находились коровы. Новосибирец, чтобы прогнать животных, сделал несколько холостых выстрелов из пистолета ПМ Р-411 в сторону коров. Друг при этом снимал происходящее на видео. После чего ролик опубликовали в Инстаграм, — уточнили в полиции.

Сейчас в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

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