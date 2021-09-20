В Новосибирске будут судить сотрудника УК за падение глыбы на 15-летнего школьника. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске будут судить сотрудника УК, обвиняемого в падении глыбы на 15-летнего школьника. В отношении него завершено расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 52-летний обвиняемый знал, что на крыше дома по адресу переулок 3-й Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска, скопилась наледь. Однако он не принял мер, чтобы очистить крышу от глыб, а также не оградил территорию, прилегающую к дому, специальными лентами. Своими действиями он подверг угрозе жизнь и здоровье людей, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

В СК напомнили, ЧП произошло 23 марта 2021. В тот день глыба льда рухнула на 15-летнего мальчика, который заходил в подъезд. В результате этого он получил перелом колена и голени. Подростка госпитализировали.

Сотрудник УК лишь частично признал вину в случившемся. Сейчас уголовное дело в отношении него направили в суд. В ближайшее время там его рассмотрят по существу.

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