Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ на Октябрьском мосту

Мост готовят к зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 сентября, Анатолий Локоть во время оперативного совещания рассказал о том, на какой стадии находится ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. По словам градоначальника, сейчас на мосту выравнивают дорожное покрытие. К концу текущей недели планируется закончить работу.

— Ремонт дорожного покрытия к зимнему сезону на Октябрьском мосту, который начался на прошлой неделе спровоцировал затруднение в движении. На этой неделе планируем завершить все работы, — заявил мэр.

Известно, что на дороге с помощью асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси укладывают выравнивающий слой.

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