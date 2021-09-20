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Общество20 сентября 2021 13:37

Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ на Октябрьском мосту

К концу недели ремонт должен быть завершен
Мария ГРИГОРЯН
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Мост готовят к зиме

Мост готовят к зиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 сентября, Анатолий Локоть во время оперативного совещания рассказал о том, на какой стадии находится ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. По словам градоначальника, сейчас на мосту выравнивают дорожное покрытие. К концу текущей недели планируется закончить работу.

— Ремонт дорожного покрытия к зимнему сезону на Октябрьском мосту, который начался на прошлой неделе спровоцировал затруднение в движении. На этой неделе планируем завершить все работы, — заявил мэр.

Известно, что на дороге с помощью асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси укладывают выравнивающий слой.

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