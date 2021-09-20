В Новосибирске неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Фото: ГИБДД по Нососибирску.

В понедельник, 20 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Там, на улице Дмитрия Шмонина, неизвестный водитель сбил пешехода. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Около шести утра неизвестный водитель на неустановленным автомобиле ехал по улице Виктора Шевелева, со стороны Чистякова, в сторону улицы Петухова, и в пути следования у дома 10/2 по улице Дмитрия Шмонина сбил пешехода, который был на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

После наезда водитель скрылся, а пешехода увезла в больницу «Скорая помощь».

В ГИБДД сейчас устанавливают личность водителя и местонахождение машины.

— Всем, кто стал очевидцем данного происшествия или знает о местонахождении автомобиля, просим позвонить по номерам 232 2351 или 232 2321, — добавили в ведомстве.

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