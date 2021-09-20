Итоги выборов в Госдуму в Новосибирске 2021 огласила избирательная комиссия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итоги выборов в Госдуму в Новосибирске 2021 огласила избирательная комиссия на оперативном совещании в правительстве. Мероприятие прошло в понедельник, 20 сентября.

— По федеральным спискам политических партий «Единая Россия» набирает 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов, — сообщила сказала Ольга Благо на оперативном совещании.

К слову, по трем из четырех одномандатных округов также лидируют кандидаты от единороссов. По округу 135 Олег Иванинский набирает 31,29%, по 136 с результатом 40,71% голосов победил Дмитрий Савельев, по 138-му округу лидерство взял также единоросс Виктор Игнатов — 35,88%.

Благо также сообщила, что предварительно итоговая явка избирателей в Новосибирской области составила 37,74%.

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