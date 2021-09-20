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Общество20 сентября 2021 10:15

В Минздраве рассказали, какой процент онкольных сибиряков страдает раком кожи

Заболевание кожи занимает первое место среди других подобных
Мария ГРИГОРЯН
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Рак кожи лидирует среди этого заболевания

Рак кожи лидирует среди этого заболевания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2021 года в Новосибирской области злокачественные новообразования впервые выявили у 5394 человек. В 2020 году было 12028 случаев. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По информации ведомства, среди общего числа заболевших раком кожи страдают — 28,5%, а онкологию молочных желез выявили у 17,8%. Также известно, что доля пациентов с раком трахеи, бронхов и легких составила 11,2%. У 7,9 % онкобольных сибиряков врачи диагностировали опухоли толстого кишечника и прямой кишки.

В Минздраве добавили, от злокачественных новообразований в Новосибирской области за шесть месяцев 2021 года умерли 3013 пациентов.

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