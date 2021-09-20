Бананы и лимоны стали дорожать в новосибирских магазинах

В августе рост цен на продукты ускорился на 0,78% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области цены на продукты в августе выросли на 6,7%, в частности это коснулось овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— В августе поступление в магазины было не таким большим, по сравнению с прошлым годом, что и привело к росту цен на картофель. Кроме этого, были перебои в поставках морских грузов, что привело к снижению предложения импортных фруктов и цитрусовых. В результате повысились цены на лимоны, бананы, — говорится на сайте ведомства.

Ожидается, что в четвертом квартале этого года инфляция начнет сбавлять темпы своего роста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.