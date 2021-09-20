Полный график подачи отопления в Новосибирске с 21 сентября 2021 года: список улиц, даты подключения

Тепло в дома дадут с 22 по 27 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СГК опубликовали полный график отопления в Новосибирске с 21 сентября 2021. Первыми тепло получат социальные объекты: детские сады, школы, больницы. В остальном городе отопление подключат с 22 по 27 сентября.

С 22 по 23 сентября тепло получат дома в части Центрального, Дзержинского, Октябрьского, Ленинского, Калининского и Первомайского районов. С 24 по 25 сентября — большая часть Октябрьского, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Калининского, на левом берегу дадут тепло в отдельных жилмассивах Ленинского и Кировского районов. Оставшиеся территории: часть Центрального округа, Ленинского и Кировского районов — будут снабжены теплом с 26 по 27 сентября.

Полный список улиц и график подключения можно посмотреть здесь.

График подключения корректируется, зоны могут быть незначительно изменены к началу включения теплофикационной системы.

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