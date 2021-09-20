В Новосибирской области выросло число классов, закрытых на карантин из-за коронавируса.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области выросло число классов, переведенных на удаленку из-за ковида. По данным на понедельник, 20 сентября, их в регионе 80. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Он отметил, сейчас в регионе зарегистрировали 82 зараженных. Среди них — 78 несовершеннолетних и четверо взрослых в 58 школах. На дистанционное обучение, по решению властей, ушли 80 классов в 56 образовательных учреждениях области.
По словам Федорчука, в детских садах сейчас на карантине 31 группа. Ковид выявили у 37 ребятишек и у трех работников детсадов. Что касается колледжей, то в них заболели 7 сотрудников и 35 студентов.
Кроме того, один детский сад закрыли на карантин из-за ОРВИ. По этой же причине на дистанционное обучение перевели 65 классов в пяти школах области. Четыре детских сада и школы из-за ОРВИ закрыли частично.
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