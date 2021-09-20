Изменение работы метро в Новосибирске 21 сентября 2021: до скольки будут ходить поезда, какие станции закроют раньше

График работы изменится из-за строительства станции «Спортивная». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стало известно про изменение работы метро в Новосибирске 21 сентября 2021 года. В связи со строительством станции «Спортивная» будут по-другому работать станции на левом берегу.

— 21 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00. Остальные станции Ленинской линии, от «Речного вокзала» до «Заельцовской», будут работать до 24:00 с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минут, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Движение электропоездов на Дзержинской линии не изменится.

Напомним, на станции «Спортивная» с начала сентября укладывают бетон. А в конце августа начали устанавливать последние эскалаторы.

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