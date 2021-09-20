В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал ребенок. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 20 сентября, в Новосибирске на Немировича-Данченко столкнулись Kia Sorento и Daewoo Matiz. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— В аварии пострадали ребенок — семилетняя девочка, которая сидела на переднем сидении автомобиля Kia Sorento, а также травмы получила женщина 1989 года рождения — водитель автомобиля Daewoo Matiz. Пострадавших увезла «Скорая помощь», — уточнили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, детей до 12 лет нужно перевозить на заднем сидении авто, а несовершеннолетних до 7 лет необходимо перевозить в автокресле.

— За нарушение правил перевозки детей водителю грозит штраф 3 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

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