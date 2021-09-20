В Новосибирске ночью сгорел троллейбус. Фото: МЧС по НСО.

В ночь на понедельник, 20 сентября, в депо на улице Сибиряков-Гвардейцев загорелся троллейбус. На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из здания шел дым. Огонь повредил троллейбус и остекление в депо — была угроза распространения пламени. Локализовали пожар примерно за полчаса, через пять минут открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 30 квадратов, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки в троллейбусе. Точную причину установят дознаватели МЧС.

Пожар тушили 46 человек и 14 единиц техники.

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