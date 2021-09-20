Давид Манукян подарил девочке с ДЦП инвалидную коляску за 75 тысяч рублей.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известный блогер Давид Манукян подарил 17-летней жительнице Оби инвалидное кресло за 75 тысяч рублей. Из-за высокой стоимости родные девушки не могли сами купить коляску. Поэтому Манукян решил помочь сибирячке с ДЦП.
— В городе очень плохие дороги и передвигаться невозможно на коляске с обычными колесами, а девочка постоянно по больницам катается из-за осложнений. Сами такую купить не могли, — пишет издание «СтарХит», ссылаясь на знакомых сибирячки с ДЦП.
Ранее КП-Новосибирск писала, Манукян подарил семье из Новосибирска дом. Так он откликнулся на просьбу сибирячки Ксении установить окно в детской комнате.
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