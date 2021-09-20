В Новосибирске ищут 55-летнего мужчину со шрамом на переносице

Пропавший не выходит на связь с 18 сентября. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» по НСО

В Новосибирске ищут 55-летнего Игоря Михальцова. Мужчина пропал Октябрьском районе города. С 18 сентября о его местонахождении ничего неизвестно. В день исчезновения сибиряк был у знакомых в гостях.

— Когда он вышел из дома знакомых, те позвонили его родным сообщили о том, что он пошел домой, и извинились за то, что засиделись допоздна. Прошло полтора часа, стали звонить ему, потому что до дома он не дошел. Телефон не отвечал и позже вообще пропал из сети. Мужчина ранее не пропадал, последнее время не работал, сор, конфликтов каких-то проблем не было. Пока проверяем больницы и распространяем информацию по сети, далее будем принимать решение, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы: мужчина носит усы, на переносице есть шрам

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения на нем была черная куртка, черная футболка, темно-зеленые штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.

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