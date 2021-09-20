Под Новосибирском грузовик взрезался в иномарку: пострадал человек

Кадры с места инцидента появились в соцсети. Фото: "АСТ-54".

У поворота на деревню Бурмистрово под Новосибирском случилось крупное ДТП. Там в воскресенье, 19 сентября, тягач врезался в легковушку. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

— На 54-м километре трассы Р-256 у поворота на деревню Бурмистрово столкнулись универсал Toyota Carib и тягач, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Как сообщили в ГИБДД по области, водитель легковушки на пересечении трассы не уступил дорогу большегрузу, ехавшему в направлении Барнаула.

В результате аварии травмы получил один человек — ему понадобилась помощь медиков.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

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