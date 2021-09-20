Стали известны предварительные итоги выборов в Госдуму в Новосибирской области

В Новосибирске была зафиксирована небольшая явка на выборы Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны предварительные итоги голосования в Новосибирской области. О них в ночь на понедельник, 20 сентября, рассказала на брифинге председатель Избиркома Ольга Благо.

— На данный момент обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996 протоколов, которые мы должны ввести в систему ГАС «Выборы», обработаны уже 767 — они введены в систему и подтверждены, как официальные итоги голосования по избирательным участкам, —сообщила Благо в ходе ночного брифинга.

По ее словам, претенденты от партии «Единая Россия» и СРПЗП побеждают на всех четырех округах области в Госдуме. Предварительно известно, что победу одержали по Новосибирскому, Центральному, Искитимскому и Барабинскому округам депутаты Олег Иванинский (Единая Россия), Дмитрий Савельев (Единая Россия), Александр Аксененко (СРПЗП) и Виктор Игнатов (Единая Россия).

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