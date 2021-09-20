Пробки в Новосибирске на утро 20 сентября 2021 года: затор на Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 20 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 20 сентября 2021 года: затор образовался на Станционной улице. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова и Плахотного. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Пархоменко. Пробки сковали улицы Ватутина, Новогоднюю, проспект Карла Маркса и улицу Немировича-Данченко. Движение по улице Блюхера и по Октябрьскому мосту также затруднено.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кирова, Добролюбова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 20 сентября, составил 6 баллов.

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