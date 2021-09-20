Погода в Новосибирске на 20 сентября 2021 года: будет холодно и дождливо

Погода в Новосибирске на 20 сентября 2021 сентября ожидается пасмурная и дождливая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 20 сентября 2021 года ожидается пасмурная и дождливая. Синоптики обещают похолодание вплоть до +3 градусов.

— В понедельник, 20 сентября, в Новосибирске будет облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем поднимется до +6…+8 градусов. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают сибирякам температуру +5…+6 градусов, облачность и дождь практически весь день.

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