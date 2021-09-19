Сибиряк поймал в Оби щуку весом в 13 килограмм

В Новосибирской области сибиряк поймал щуку весом 13,2 килограмм. Фото: Предоставлено Романом Колосовым

В Новосибирской области сибиряк поймал щуку весом 13,2 килограмм. Мужчина рассказал, что такой гигант попался ему впервые.

— Поймать такую рыбку удалось недалеко от Новосибирска, примерно в 40 километрах от города. В моей практике — такого гиганта первый раз удалось выловить. До этого максимум был — килограмм восемь, — рассказал КП-Новосибирск Роман Колосов. — Ловили ее вместе с другом, Сергеем Колосовым. Один бы я, может, и не справился с таким «трофеем». Конечно, снасть всегда рассчитана на поимку рыбы, но с таким большим весом нужно все сделать безошибочно. Даже небольшая неточность может все испортить. Она не только тяжелая, но еще и очень серьезно сопротивляется. Поэтому адреналина нам на весь день хватило!

Мужчина рассказал, что такого гиганта он выловил в первый раз. Фото: Предоставлено Романом Колосовым

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирский рыболов поймал на Обском водохранилище на редкость крупного судака весом в 7,3 килограмма.

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Рыба весит больше 7 килограмм (подробнее).

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