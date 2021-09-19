Сбежавших из новосибирской колонии заключенных задержали в Тюменской области

Двух заключенных, сбежавших из новосибирской колонии, задержали в Тюменской области. Фото: ГУФСИН по НСО

Двух заключенных, сбежавших из новосибирской колонии, задержали в Тюменской области. Об этом сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области в воскресенье, 19 сентября.

— В Тюменской области сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области, вместе с сотрудниками полиции Новосибирской и Тюменской области, задержали осужденных Виталия Козлова и Александра Горлова, — пояснили в ГУФСИН.

Напомним, мужчины сбежали из колонии-поселения №8 почти два с половиной месяца назад. Все это время правоохранители вели их розыск. Областной ГУФСИН даже пообещал награду в 50 тысяч за какую-либо информацию о местонахождении сибиряков.

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