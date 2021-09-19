Новосибирский фотограф заснял туманность в созвездии Стрельца

Новосибирский фотограф сделал эффектные снимки туманностей в созвездии Стрельца. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал эффектные снимки туманностей в созвездии Стрельца. Для этого сибиряк намерено отправился на Алтай.

Для этого сибиряк намерено отправился на Алтай. Фото: Алексей Поляков

— Чтобы снять эту панораму я еще в мае специально поехал на Алтай, в Кош-Агачский район. Там созвездия видно лучше, чем в наших широтах. Снимать это пришлось несколько дней. Несмотря на то, что у меня специальная техника для астро-съемок, когда дело касается звезд, то всегда для полной картины приходится делать огромное множество кадров, чтобы потом была возможность сложить из них панораму с хорошим качеством. И тогда это будет смотреться очень красиво. Много времени ушло на саму съемку, и еще очень много как раз на этот кропотливый процесс обработки фотографий, — рассказал Алексей Поляков КП-Новосибирск.

Работать над красивыми кадрами пришлось долго. Фото: Алексей Поляков

Напомним, ранее фотограф заснял редкое астрономическое явление: череду затмений у Юпитера. Чтобы запечатлеть, как перед планетой проходят спутники, ему пришлось использовать телескоп.

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Чтобы запечатлеть, как перед планетой проходят спутники, ему пришлось использовать телескоп (подробнее).

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