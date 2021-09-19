В Новосибирске эвакуировали общежитие НГТУ: рассказываем, из-за чего

Из общежития НГТУ на улицу были выведены жильцы. Фото: Кадр из видео

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали общежитие. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. На месте работали спецслужбы.

— На улице Блюхера из общежития НГТУ на улицу были выведены жильцы. На месте работают пожарные, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик с места происшествия.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в здании действительно случилось возгорание, но, к счастью, оно было не большим.

— Горел мусор мусороприемнике на площади 2 квадратных метра, — рассказали в областном МЧС.

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