Осеннее равноденствие в Новосибирске 22 сентября 2021 года: когда ночи станут длиннее

Осеннее равноденствие в Новосибирске наступит уже на следующей неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осеннее равноденствие в Новосибирске 22 сентября 2021 года наступит уже на следующей неделе. Об этом рассказали в Большом новосибирском планетарии. С этого дня ночи в регионе будут становиться длиннее, а световой день — короче.

— Значимым астрономическим событием месяца выступает День осеннего равноденствия, который придется на 23 сентября около 2 часов ночи. Именно тогда Солнце перейдет из северного полушария небесной сферы в южное, что даст старт началу астрономической осени, — сообщили в планетарии.

В планетарии также отметили, что эта дата в этом году отмечена еще одним юбилейным событием, связанным с астрономией: 175 лет назад, 23 сентября 1846 год, в ходе математических расчетов была открыта планета Нептун.

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