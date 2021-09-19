Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 18.30 составила 34,46%

Голосование скоро завершится.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Третий день голосования в подходит к концу, и областная Избирательная комиссия назвала новые данные о явке на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года. На 18.30 в регионе проголосовали 744953 избирателя: явка составила 34,46%.
- Непосредственно в Новосибирске явка оказалась ниже - 27,72%: на избирательные участки пришли 336832 сибиряка, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.
О том, как проходят выборы, смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция
Прямая онлайн-трансляция выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года проходит на нашем сайте (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер