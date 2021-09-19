Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 18.30 составила 34,46%

Голосование скоро завершится. Фото: Виктория МИНАЕВА

Третий день голосования в подходит к концу, и областная Избирательная комиссия назвала новые данные о явке на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года. На 18.30 в регионе проголосовали 744953 избирателя: явка составила 34,46%.

- Непосредственно в Новосибирске явка оказалась ниже - 27,72%: на избирательные участки пришли 336832 сибиряка, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.

О том, как проходят выборы, смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года проходит на нашем сайте (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.