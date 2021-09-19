Новосибирск приобретет в лизинг 150 автобусов за 2,4 миллиарда рублей

В Новосибирске ПАТП-4 объявило аукцион на услуги лизинга для закупки 150 новых автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ПАТП-4 объявило аукцион на услуги лизинга для закупки 150 новых автобусов. Как сообщается на сайте госзакупок, за них готовы заплатить 2,469 миллиарда рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Срок аренды со дня передачи получателю имущества — до 31 декабря 2026 года. Однако если заказчик выплатит полностью цену автобуса, лизинговые платежи, штрафы и пени к истечению срока лизинга, то имущество может остаться в его собственности.

Напомним, как ранее заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, поставка 100 автобусов ожидается в 2021 году, 50 — в 2022. В идеале — все автобусы должны доставить в Новосибирск до Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.

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