Под Новосибирском иномарка перевернулась на бок: есть пострадавшие

Под Новосибирском иномарка опрокинулась на крышу после тройного ДТП. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском иномарка опрокинулась на крышу после тройного ДТП. Авария случилась днем в воскресенье, 19 сентября. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На трассе Криводановка — Марусино у поворота на Благое столкнулись три автомобиля — Nissan Teana, Toyota RAV4 и Honda CR-V, последний из которых опрокинулся на бок, — сообщает паблик «АСТ-54».

Авария случилась днем в воскресенье, 19 сентября. Фото: "АСТ-54"

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Как сообщили очевидцы, с места ДТП на скорой помощи увезли двоих человек. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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