Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 15:00 составила 29,8%

С начала выборов в Госдуму в регионе уже успели проголосовать 643 706 человек. Фото: Виктория МИНАЕВА

В областной избирательной комиссии рассказали, какая явка на выборах Новосибирске 19 сентября 2021 года на 15:00. Так, с начала выборов в Госдуму в регионе уже успели проголосовать 643 706 человек: то есть, 29,8%.

— Из них в городе Новосибирске проголосовали 278 168 избирателей, это 22,91%. Все остальное — это область, — отметила Председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Ольга Благо.

Среди районов города по явке избирателей лидируют Центральный (30,93%), Советский (25,61%) и Железнодорожный (26%). А в области — Сузунский (66%), Сдвинский (57%) и Кочковский (56%).

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