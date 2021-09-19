В Новосибирске от коронавируса скончались еще 12 человек: самому младшему было 42 года

В Новосибирской области на утро 19 сентября выявлено еще 164 случая заболевания коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области на утро 19 сентября выявлено еще 164 случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе за весь период пандемии было зарегистрировано 61 698 случаев ковида. В числе заболевших — 4 928 детей. С выздоровлением были выписаны 49 457 пациентов.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 62 года, 63 года, 69 лет, 72 года, 74 года, 79 лет, 81 год, 93 года. Всего в регионе ковид унес жизни 2 859 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 1 689 человек, в том числе — 38 детей. В реанимации нахолятся 146 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры, запрещено проведение массовых мероприятий, во всех общественных местах, включая транспорт, нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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