В Новосибирске на Октябрьском мосту из-за ремонта дороги образовалась пробка

В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась пробка. Согласно данным портала Яндекс.Карты, проезд оказался затруднен в обе стороны.

Степень загруженности движения, особенно в сторону правого берега, на мосту оценивается в 9 баллов.

Движение затруднено в обе стороны. Фото: yandex.ru

Одной из причин образовавшегося затора могут быть ремонтные работы, которые идут на Октябрьском мосту. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ремонтом дороги на мосту займется подрядчик, которого муниципалитет выбрал на аукционе. На работы будет выделено более 43 миллионов рублей. Завершить работы планируется до конца октября 2021 года.

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