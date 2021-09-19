В Новосибирске на Октябрьском мосту из-за ремонта дороги образовалась пробка

В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась пробка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась пробка. Согласно данным портала Яндекс.Карты, проезд оказался затруднен в обе стороны.
Степень загруженности движения, особенно в сторону правого берега, на мосту оценивается в 9 баллов.
Движение затруднено в обе стороны. Фото: yandex.ru
Одной из причин образовавшегося затора могут быть ремонтные работы, которые идут на Октябрьском мосту. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ремонтом дороги на мосту займется подрядчик, которого муниципалитет выбрал на аукционе. На работы будет выделено более 43 миллионов рублей. Завершить работы планируется до конца октября 2021 года.
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