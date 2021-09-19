Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 12.00 составила 23,86%

К полудню явка в Новосибирске составила 17,24%.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Областная избирательная комиссия озвучила явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 12.00. С начала выборов в Новосибирской области успели проголосовать 514991 человек: явка составила 23,86%.
- Непосредственно в Новосибирске уровень явки ниже - 17,24%, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - На избирательные участки пришли 209088 сибиряков.
Самыми активными в области стали Кочковский, Сузунский и Здвинский районы, а в Новосибирске - Центральный, Железнодорожный и Советский районы.
За ходом голосования следите в нашей прямой онлайн-трансляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция
Прямая онлайн-трансляция выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года проходит на нашем сайте (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер