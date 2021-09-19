Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 12.00 составила 23,86%

К полудню явка в Новосибирске составила 17,24%. Фото: Анна ПАШАГИНА

Областная избирательная комиссия озвучила явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 года на 12.00. С начала выборов в Новосибирской области успели проголосовать 514991 человек: явка составила 23,86%.

- Непосредственно в Новосибирске уровень явки ниже - 17,24%, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - На избирательные участки пришли 209088 сибиряков.

Самыми активными в области стали Кочковский, Сузунский и Здвинский районы, а в Новосибирске - Центральный, Железнодорожный и Советский районы.

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